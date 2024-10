Liguria, Andrea Orlando ringrazia i propri elettori? Travolto dalle critiche

29 ottobre 2024 a





Le elezioni regionali in Liguria sono state un testa a testa tra il candidato del centrodestra Marco Bucci e quello del centrosinistra Andrea Orlando. L'ex primo cittadino di Genova ha vinto di poco, grazie ai quasi 8400 voti in più rispetto all'ex ministro della Giustizia. "Io voglio essere il Sindaco della Regione Liguria - ha dichiarato Bucci ai microfoni di Agorà - perché così facendo si è vicino ai cittadini, vicino al territorio".

Una volta che i risultati si sono delineati completamente, Orlando ha riconosciuto subito la sconfitta. L'ex guardasigilli ha infatti chiamato il suo rivale politico per complimentarsi della vittoria, cogliendo l'occasione per augurargli un buon lavoro. E sui social ha anche voluto lasciare un messaggio ai tanti elettori che hanno deciso di puntare su di lui. "Comunque grazie Liguria", ha scritto su X.

Ma sotto il suo tweet sono comparsi svariati commenti sprezzanti. "Sono certo che ora ti dimetterai da parlamentare - ha scritto Michele su X - e farai il consigliere regionale d'opposizione. Giusto?". Dello stesso avviso anche Piero: "Adesso che fai? Ti dimetti da parlamentare e vai a fare il Consigliere regionale. Lo so, lo so che non sei sce***". Più velenoso, invece, il messaggio di un altro utente: "Grazie Liguria per aver sfanc*** Orlando, la sinistra e Ranucci".