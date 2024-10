Alessandra Maiorino contro Meloni da Vespa: "Cucciola santa, non faccio quel nome..."

31 ottobre 2024 a

Giorgia Meloni va a Porta a Porta e il Movimento 5 Stelle si scalda. Il motivo? Per Alessandra Maiorino "ieri sono andati in onda 45 minuti che hanno illustrato in maniera plastica i problemi di questo Paese. Cucciola santa, tutti contro di lei. Ma Meloni ha mentito sfacciatamente, addirittura usando la calcolatrice. Tra l'altro, bocciata in matematica, perché neanche due sottrazioni è riuscita a fare".

Ma il presidente del Consiglio non è l'unica a finire nel mirino della grillina. Sì perché Maiorino, ospite de L'Aria Che Tira su La7, se la prende anche con Bruno Vespa. "La calcolatrice - rincara la dose nello studio di David Parenzo - doveva tenerla lui. Abbiamo assistito solo propaganda a spese dei contribuenti nel servizio pubblico. Purtroppo questo in Italia non si fa più da anni". E ancora: "Se le cose vanno come vanno in Italia, è anche perché abbiamo dei giornalisti che non fanno le domande. Non ho citato appositamente il nome del giornalista che si presta a un gioco di condizionamento psicologico del Paese". A quel punto è il conduttore a intervenire, prendendo le distanze e sottolineando che "Vespa è un professionista".

In ogni caso Maiorino si mostra molto meno loquace quando si parla dei problemi in casa sua, all'interno del Movimento. Alla domanda infatti se i grillini alle prossime elezioni politiche correranno da soli, la senatrice liquida così: "Mantengo il sorriso e ricordo che c'è la Costituente".