Carlo Fidanza affonda la sinistra: "Pazzi fanatici alimentati dai democratici, quasi gli saltava il cervello"

Ci siamo, incombono le elezioni americane, il duello tra Kamala Harris e Donald Trump si consumerà nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Sfida tiratissima, tanto che ad oggi appare impossibile spendersi in un pronostico. Il tema, dunque, tiene banco nel dibattito mediatico anche in Italia: di Usa 2024, infatti, se ne parla alla puntata di 4 di sera di sabato 2 novembre in onda su Rete 4.

Ospite in studio ecco Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI, che punta il dito contro i democratici americani, affermando che il clima di violenza negli Stati Uniti abbia contribuito all'attentato a Donald Trump, nell'arcinoto comizio in cui si salvato per miracolo, letteralmente per una questione di centimetri, forse millimetri. Fidanza picchia durissimo e sostiene che la retorica d'odio dei democratici abbia creato un ambiente pericoloso, che si riflette nelle tensioni delle elezioni americane, sfociate in quegli spari.

"Donald Trump a luglio ha rischiato di essere ammazzato da un pazzo fanatico alimentato dalle parole d'odio dei cosiddetti democratici che per mezzo centimetro non gli ha fatto saltare le cervella", premette l'esponente di FdI. "Quando si danno lezioni di democrazia e di antiviolenza, bisognerebbe ricordare che forse il linguaggio d'odio che da parte dei sedicenti democratici è stato propalato per anni nei confronti di Trump e che continua con queste ridicole etichette che vengono appiccicate a questa persona non fanno altro che alimentare la violenza di questi pazzi", conclude Fidanza.