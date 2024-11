Agriturismo batte fascismo: la realtà delude il Pd

03 novembre 2024 a

a

a

Sedici milioni di italiani si sono concessi una gita fuori porta o un breve viaggio l’altro ieri, primo novembre. Tra questi, ben dieci milioni di persone hanno trascorso almeno una notte del weekend lontano da casa, allungando un pochino la mini-vacanza. Complice il tempo fantastico e il clima da estate di San Martino, si è registrato il tutto esaurito un po’ ovunque, con città d’arte, località montane e agriturismi presi d’assalto.

E allora diciamolo: c’è più agriturismo che antifascismo. Ma come? Non c’era la dittatura in Italia? Non eravamo già al passaggio tra il cupo Anno Secondo e il nerissimo Anno Terzo dell’Era Meloni? Non si doveva organizzare la Resistenza? E invece no: al posto delle staffette partigiane, ci sono le comitive in gita. Molti effettivamente si sono recati in montagna o nei boschi: ma avendo in testa funghi e tartufi, non la Resistenza da organizzare. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Daniele Capezzone