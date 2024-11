Il socialista Sanchez "scappa da chi lo contesta, la differenza con Re Felipe di Spagna"

04 novembre 2024 a

"Siamo alla vigilia delle elezioni americane e i quotidiani americani, convinti di spostare qualcosa, si scatenano". Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, apre così il suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "C'è l'operazione 'facciamoci coraggio con i sondaggi', pompando Kamala Harris. L'Iowa, Stato di solito attribuito ai repubblicandi, secondo qualche sondaggio potrebbe riservare una sorpresa positiva e decisiva per i democratici".

Ieri c'era stata tutta una serie di "reportage fiammeggianti di Aldo Cazzullo, con il povero Federico Rampini costretto prima di fare alcune critiche ai democratici a fare una colonna per dire 'oh, state tranquilli, io ho votato Kamala'". Oggi, invece, "si prosegue con Corriere, Foglio, Stampa e Repubblica letteralmente scatenati contro Trump. Vi descrivono questa situazione: le persone perbene, civili e ragionevoli votano Kamala, i selvaggi, gli sdentati, i criminali, i deficienti votano Trump. E c'è anche chi come Prodi, sul Messaggero, guarda le cose dalla Cina".

Secondo tema di giornata, la Spagna: "Altro che spenta l'eco della conta delle vittime di Valencia, c'è un numero elevatissimo di dispersi. Ieri il premier Sanchez e Re Felipe si sono recati in visita, con lancio di fango e dispersi. Va detto, il comportamento del primo ministro è stato assai diverso. Si è dato alla fuga e non ha fatto un figurone, mentre il Re visto da qui ha offerto una prova stoica e meritoria, prendendosi tutte le contestazioni".

Terzo fronte: Report, che se l'è presa con Israele "laboratorio delle destre internazionali e cinico sperimentatore di armi, mentre i terroristi sono stati chiamati 'gruppi di resistenza', e poi ha cercato di bastonare Antonella Giuli, sorella del ministro, addetta stampa alla Camera che secondo l'accusa di Ranucci lavorerebbe nel tempo libero per Fratelli d'Italia e Arianna Meloni". La diretta interessata è stata costretta a rivelare i gravi problemi di salute e che "come si dice a Oxford Report abbia pestato una mer***a lo capite dal fatto che sui giornali la questione viene tenuta bassa. Insomma, c'è un po' di imbarazzo".