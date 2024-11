Sondaggio Quorum-Youtrend, balzo in avanti di FdI e M5s: chi crolla a picco a sinistra

10 novembre 2024 a

Accantonate le vicende americane, è già tempo di tornare a guardare a casa nostra. L'ultimo sondaggio - realizzato da Quorum-Youtrend - conferma in sostanza il giudizio degli elettori dopo il voto in Liguria. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni conquista addirittura lo 0,6% rispetto allo scorso 21 ottobre e sale in questo modo al 28,8%. Stabile la Lega. Matteo Salvini rimane sugli stessi numeri registrati lo scorso mese: 8,9%. Male, invece, Forza Italia. Antonio Tajani perde lo 0,7% e scende così al 9,1%.

Spostandoci dalle parti dell'ex Campo largo, notiamo che Pd e M5s stanno vivendo un periodo molto diverso. I dem guidano sempre l'opposizione, ma vedono i loro consensi scendere di parecchio. Elly Schlein perde lo 0,5% e si attesta così al 22,7%. Bene, invece, il partito guidato da Giuseppe Conte, che non sembra risentire delle faide interne. I grillini conquistano lo 0,9% e si piazzano in questo modo all'11,9%. Allarme anche in casa Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni perdono lo 0,7% e precipitano così al 6,3%. Continua anche il momento no dei centristi, da Azione di Calenda al 2,4% a Renzi con Italia Viva al 2,2%, pari con Più Europa.

Entrando ancora più a fondo nei sondaggi politici di Quorum per Sky TG24 si osserva poi un’ulteriore “boost” di fiducia per il Governo Meloni dopo i buoni risultati raccolti a due anni dalle Elezioni Politiche 2022: secondo le ultime analisi, l’esecutivo targato Centrodestra sale ulteriormente di consensi fino al 41%, in crescita netta del 5% rispetto ai medesimi sondaggi del 21 ottobre scorso.