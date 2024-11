De Pascale, "ahinoi": la frase rubata, il video che può far venire giù la sinistra in Emilia Romagna

11 novembre 2024 a

Una frase rubata a un grillino, un bell'imbarazzo per Michele De Pascale e una nuova figuraccia per il centrosinistra. A una settimana dalle elezioni regionali in Emilia Romagna (che si svolgeranno domenica 17 e lunedì ottobre), sta girando nelle chat dei protagonisti della politica un video "illuminante" sullo stato di salute comatoso del cosiddetto "campo largo", che si è già schiantato alle urne in Liguria e che rischia brutte sorprese anche in Umbria, dove si voterà sempre il prossimo weekend.

Durante un convegno a Novafeltria (in provincia di Rimini) relativo ai problemi dell'ospedale locale, Alberto Nicolini, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle, ha attaccato deliberatamente proprio De Pascale, sindaco del Pd di Ravenna. L'uomo che i democratici hanno designato quale erede del governatore uscente Stefano Bonaccini, volato all'Europarlamento dopo aver quasi completato il secondo mandato da presidente di regione e che sfiderà la candidata del centrodestra unito, Elena Ugolini.

"È probabile che De Pascale sia il prossimo presidente dell'Emilia-Romagna, ahinoi", è la rassegnata frase rubata a Nicolini. Come dire: se davvero i grillini devono essere l'alleato più solido del governatore, per De Pascale non si mette benissimo. D'altronde, i 5 Stelle e il Pd nella regione rossa, l'ultimo baluardo del Pd in tutta Italia, non è mai stato particolarmente idilliaco e non solo per il famigerato caso di Bibbiano.

Gli imbarazzi sulla sanità e sulla gestione dell'alluvione, con le falle sulla prevenzione, la messa in sicurezza e la ricostruzione delle aree gravemente colpite per due volte nell'ultimo anno, si aggiungono peraltro a una situazione particolarmente caotica con la rottura eclatante anche a livello nazionale tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, con Italia Viva convintamente al fianco del Pd anche in Consiglio regionale.