Musk critica le toghe anti-Meloni? Linciato dalla sinistra: "Sei pericoloso, regime nello spazio"

Elon Musk non ha usato giri di parole. "Questi giudici devono andarsene". È il commento del fondatore di Tesla in calce al post dell’account di Mario Nawfal su X che dava conto della decisione della magistratura italiana sul piano di trasferimento di alcuni migranti nel centro allestito in Albania. Apriti cielo.

La sinistra subito insorge: "L’Italia e l’Europa non prendono lezioni di democrazia da nessuno, tanto meno da Elon Musk, il cui unico scopo è minare i nostri valori fondamentali, lo stato di diritto, i principi più basilari delle nostre democrazie, a partire dall’indipendenza della magistratura. Tutte cose evidentemente sconosciute a Musk. Vada a costruire i suoi regimi nello spazio", scrive sui social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, replicando al commento su X del magnate americano. Non poteva mancare il commento di Riccardo Magi, sempre molto velenoso contro Musk e il governo italiano sul fronte migranti: "Chissà se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario americano Elon Musk che chiede ai giudici di un Paese sovrano di andarsene? Perchè Musk non si fa gli affari suoi? Forse pensa di intimidire i giudici italiani, ma l’Italia non è ancora l’Ungheria né la Russia di Putin, né tantomeno gli Usa di Trump con la giustizia assoggettata al potere politico".

Parole di condanna anche dal consigliere laico del Csm Ernesto Carbone: "Le parole di ElonMusk contro i giudici italiani sono parole pericolose. Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere, i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia. Dopo un’incursione nella politica tedesca - osserva il consigliere del Csm - oggi il giurista Elon Musk entra in modo violento criticando un potere dello Stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso".