Salvini, "fare fuori questo maiale": l'ultima vergogna dei "pacifisti"

"Prima o poi qualcuno dovrà sacrificarsi per il bene di tutti e fare fuori questo maiale": questo il tenore dei commenti dei cosiddetti "pacifisti" contro il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. A denunciare è stato lo stesso segretario della Lega attraverso un post su Facebook. "In piazza alcuni delinquenti prendono a bastonate i poliziotti e danno la caccia agli ebrei, sui social invece… Pace e bene. E denuncia", ha scritto Salvini.

Il duro commento contro il leader del Carroccio è comparso sulla piattaforma X sotto un post che riportava le parole di Salvini contro i centri sociali. "Occupati da zecche rosse, comunisti e criminali. Vanno chiusi", aveva detto il vicepremier in riferimento agli scontri avvenuti per strada a Bologna sabato 9 novembre. Scontri tra antifascisti e CasaPound in cui sono rimasti feriti diversi agenti di polizia, presenti sul posto in tenuta antisommossa proprio per garantire ordine e sicurezza.

Sconcertati i follower di Salvini. "È risaputo dove sta la violenza. Assurdo è che nessuno di sinistra contrasti e denunci questi evidenti comportamenti di vergognosa violenza", ha scritto un utente su Facebook. Un altro invece: "Situazione sociale molto pericolosa, c'è il rischio vero di anarchia, scontri quotidiani per le strade e purtroppo aver tollerato troppo questa marmaglia facinorosa è stato un errore grave. La sinistra dovrebbe richiamare all'ordine i suoi militanti e darsi una calmata ma sono loro i primi a fomentare odio. Purtroppo vedo anche nelle scuole, lavaggio quotidiano del cervello ed i ragazzi sono più delicati e facili da modellare, stanno creando una generazione di rivoltosi".