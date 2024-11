Giorgia Meloni smaschera Elly Schlein: "Signori e signori, ecco la posizione della sinistra su Fitto"

13 novembre 2024 a

"Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L’Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra".

Sui social Giorgia Meloni usa poche righe per spiegare agli italiani il gioco sporco che la sinistra ha messo sul campo dopo l'audizione di Raffaele Fitto al Parlamento Ue in vista del verdetto sulle nomine per la vicepresidenza della Commissione Ue. E le parole del premier arrivano dopo l'attacco di Brando Benifei, dem vicinissimo a Schlein che di fatto ha ricattato Urusula Von der Leyen sui voti in Aula: "Se la presidente della Commissione rifiutasse, ha affermato Benifei, "continueremo a discutere nel gruppo su come reagire. Ma avvertiamo la presidenza della Commissione che sarebbe una scelta molto rischiosa per il futuro delle istituzioni europee".

Scendendo nel dettaglio, ha spiegato: "Se i gruppi sono maltrattati, lei rischia di perdere molti voti in aula quando si darà la fiducia all’intero collegio". Infine le parole del capo delegazione francese dei socialisti, Raphael Glucksmann, al termine della riunione del gruppo: "Una sola cosa: quando diciamo c’è una linea rossa, c’è una linea rossa. Vuol dire molto semplicemente non c’è una coalizione a luglio e una in seguito con l’estrema destra a novembre".