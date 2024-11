Regionali, exit poll: Emilia Romagna alla sinistra, testa a testa in Umbria

18 novembre 2024 a

a

a

In Emilia Romagna verdetto quasi certo: la regione resta al centrosinistra, con Stefano De Pascale avanti di una decina di punti sulla sfidante Elena Ugolini del centrodestra. Testa a testa all'ultimo voto, invece, in Umbria con la Donatella Tesei, governatrice uscente del centrodestra, avanti di mezzo punto su Stefania Proietti per il campo largo. Di seguito la diretta dello spoglio delle regionali in Umbria ed Emilia Romagna .

Ore 16.15 - Prima proiezione Rai in Emilia: De Pascale avanti

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele de Pascale con il 56,8%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%.

Ore 16.14 - Prima proiezione Rai in Umbria: ancora testa a testa

La prima proiezione Opinio-Rai dà la candidata del centrosinistra Proietti al 48,5% e Tesei del centrodestra al 48,3%. Ancora testa a testa, dunque.

Ore 16.11 - Dati definitivi sull'affluenza in Umbria

Affluenza sopra al 50 per cento, al 52,30 per la precisione, alle regionali in Umbria alla chiusura delle urne, come emerge dai dati definitivi sul sito del ministero dell'Interno. Alla precedente consultazione quando fu del 64,69. A Perugia il dato è stato del 53,02 (65,02 nel 2019); a Terni del 50,16 (62,73 nel 2019).

Ore 16.03 - Dati definitivi sull'affluenza in Emilia Romagna

In Emilia Romagna ha votato il 46,42% (era il 67,67% nel gennaio 2020) e il 51,67 nel Bolognese. Percentuale più alta a Bologna città: 52,98% (era il 70,94% nel 2020).

Ore 16.00 - Spoglio in Umbria, II instant poll Swg-La7: Proietti 47-51%, Tesei 46-50%

Sorpasso di Stefania Proietti, candidata di centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria, che è data tra il 47 e il 51% delle preferenze sulla candidata di centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei che si attesta tra il 46 e il 50% delle preferenze. Così riporta il secondo instant poll Swg per La7, con una copertura del campione al 100%.

Ore 15.30 - Proietti: "Vergognosa aggressione alla sindaca di Castel Ritaldi

La candidata Presidente alla Regione Umbria, Stefania Proietti, ritiene ''vergognosa l'aggressione alla sindaca di Castel Ritaldi, Elena Sabbatini. È un atto incivile che non si dovrebbe mai verificare, tanto meno nel corso di una competizione elettorale dove a primeggiare dovrebbero essere le idee e i programmi, non certo la violenza''. ''Nel rispetto delle urne questo pensiero arriva soltanto dopo la chiusura del momento elettorale'', si spiega nella nota. A raccontare l'episodio è stata la Sabbatini stessa: nel pomeriggio di domenica 17 novembre si trovava fuori dalla scuola “Parini” dove era andata per votare. E lì sarebbe stata spintonata da una donna che stava uscendo dal seggio e che poi si è allontanata, “senza neppure scusarsi“. “Ho sporto denuncia ai carabinieri. Chi mi ha aggredita è una persona vicina a persone di centrosinistra e ritengo allucinante che si debba arrivare a questo livello di astio solo per idee politiche diverse”, si è sfogata la sindaca.

Ore 15.11 - I dati sull'affluenza: 44,5% in Emilia Romagna, sopra il 50% in Umbria

In Emilia Romagna l'affluenza è al 44,5%, in netta flessione rispetto a quella del 2020 (67%). In Umbria l'affluenza è invece poco sopra al 50% in base ai dati di un quarto delle mille sezioni per le regionali.

Ore 15.00 - Tesei e Proietti, è testa a testa

Straordinario testa a testa in Umbria: la Tesei (centrodestra è data tra 46,5 e 50,5%, secondo gli exit poll di Opinio Rai di mezzo punto avanti sulla Proietti del centrosinistra tra 46 e 50 per cento.

Ore 15.00 - De Pascale nettamente avanti

Exit Poll Opinio Rai: De Pascale nettamente avanti con una forbice tra 53 e 57%. La Ugolini del centrodestra è data tra 39 e 43 per cento. Residuale la percentuale di Serra (Potere al Popolo e sinistra), tra 1,35 e 3,5 per cento.

Ore 14 - Zangrillo, "astensionismo campanello d'allarme"

La scarsissima affluenza alle urne, registrata in Umbria ed Emilia, così come il mese scorso in Liguria, "è un campanello d'allarme che la politica deve saper cogliere". Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine di un evento a Genova. "Se abbiamo tanti cittadini che non partecipano al momento clou della vita politica, perché l'unico momento in cui un cittadino effettivamente ha la possibilità di incidere è quando va a dare il suo voto - sottolinea - significa che c'è un disinteresse verso verso la politica. Noi dobbiamo ritornare a fare politica nel senso nobile del termine, che significa saper dialogare e saper ascoltare". Per Zangrillo questo è "uno degli impegni, una delle responsabilità e dei doveri che deve avere un politico".

Ore 13.43 - Furto di tv e pc al comitato elettorale della Proietti

Furto al Comitato elettorale della candidata presidente dell'Umbria, Stefania Proietti, in via Mario Angeloni 43 a Perugia. E' lo staff della sindaca di Assisi e candidata per il centrosinistra alle Regionali a spiegare che sono stati rubati un televisore da 75 pollici, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. Al momento del furto il Comitato era deserto in attesa della chiusura dei seggi alle 15. Tutta da ricostruire la dinamica dei fatti, su cui indagano Carabinieri e Digos, ma pare che sia stata forzata la porta nel sotterraneo. E' stata sporta immediata denuncia e sul posto, per i rilievi del caso, è giunta la Scientifica.

Ore 13.06 - Schlein vota a Bologna

Elly Schlein ha votato per le Regionali in Emilia-Romagna stamattina intorno alle 11.30 nel seggio presso le Scuole Ercolani a Bologna. Sorridente, la segretaria Pd ha salito le scale che portavano al suo seggio 'bersagliata' dagli scatti dei fotografi e ha stretto la mano agli scrutatori e al presidente che, scherzando, le ha detto "speriamo che non si rompa la matita come l'ultima volta che ha votato!". Al termine Schlein non ha voluto fare dichiarazioni, neanche sulla scarsa affluenza al voto, che preoccupa i partiti.