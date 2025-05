Giorgia Meloni, sparata sulla "Stampa": "Sconfitta dalle donne"

Verrebbe da contestarle il fatto che a poco più di un anno dalla vittoria alle urne, la Todde non se la passa benissimo. O che Elly Schlein, segretaria del Pd, da tempo è alle prese con una fronda (tutta maschile, ovviamente) che sta cercando i modi e i tempi giusti per farla fuori (e magari sostituirla. Con chi? Con Paolo Gentiloni). Ma parrebbe crudele.

Meglio crogiolarsi in pensieri rassicuranti come quello secondo cui finalmente (e per merito della sinistra!) sta cadendo il pregiudizio per cui le donne non votano le donne ("Per il fattore Eva contro Eva") e gli uomini non votano le donne "perché obbedire a una signora non è nel dna nazionale". Che dire, la rivoluzione copernicana era già avvenuta nel 2022 e con il risultato più clamoroso, quando gli elettori (di centrodestra) hanno votato in massa la Meloni (una donna) per farla diventare premier (altro che quote rosa).