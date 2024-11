Giorgetti inchioda Landini: "Il governo aiuta i più deboli, gli dà fastidio?"

19 novembre 2024 a

"Il governo fa la sua politica, poi casualmente, accidentalmente fa la politica esattamente a beneficio dei lavoratori dipendenti con reddito medio-basso. Forse questo gli dà fastidio, non lo so, è strano però": il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto con tono sarcastico a proposito del segretario della Cgil Maurizio Landini e delle sue polemiche sulla manovra messa a punto dall'esecutivo. Intervistato dal Corriere della Sera, Landini ha spiegato che il suo appello alla "rivolta sociale" non avrebbe nulla a che vedere con la violenza: "Significa non voltarsi dall’altra parte rispetto alle diseguaglianze e mettersi insieme per cambiare le cose”.

Ma la polemica non va proprio giù a Giorgetti, che ai cronisti a Rio de Janeiro, dove si trova per il G20, ha detto: "Landini dice che il governo è autoritario? Autoritario… Il fatto di non essere d’accordo non vuole dire che uno è autoritario, non è così. A me sembra che sia autorevole, almeno in tutti questi contesti dove partecipiamo abbiamo uno standing che francamente mi sembra anche sorprendente, quindi non capisco…”. E poi ha aggiunto: "Se lui vuole dire che ha ragione e che se gli diamo ragione diventiamo bravi, no”.

Il siluro di Giorgetti su Landini e Bombardieri: come inchioda i sindacati

Il ministro ha anche fatto un punto sulla legge di Bilancio: “Il governo per la prima volta ha mandato in Parlamento la manovra da un mese, ora stanno ragionando ma i tempi li decide il Parlamento. Il governo ha fatto la sua parte: ci sono tanti emendamenti, tantissimi, anche della maggioranza. Ma per fine anno come sempre sarà approvata”. Infine, una frecciata alle opposizioni: “Certamente stiamo meglio del mio collega francese che gliel’hanno bocciata; o del tedesco che manco l”ha presentata”. E una stoccata anche a Landini: "A lui che dice che siamo autoritari dico che noi siamo molto più rispettosi del Parlamento di Francia e Germania”.