Vincenzo De Luca, rumors: le dimissioni per fregare Elly Schlein?

Vincenzo De Luca starebbe pensando a una mossa da navigato giocatore di poker per guastare i piani di Elly Schlein. Stando a quanto riferisce il Foglio, il dem sarebbe pronto a dimettersi da governatore della Regione. Il motivo? In questo modo potrebbe correre già nell'autunno 2025 per le regionali in Campania, dopo il via libera in Consiglio alla norma che gli permetterebbe il terzo mandato. Un modo per tagliare i tempi e fregare la segretaria. Il netto stop della segretaria del Nazareno non ha fermato, almeno per ora, la corsa del governatore che ha annunciato di voler essere in campo in ogni caso.

Le diplomazie del centrosinistra proveranno a fargli cambiare idea. Ma in caso contrario la sua discesa in campo potrebbe spaccare pesantemente il fronte progressista a tutto vantaggio del centrodestra. In alternativa al presidente uscente, il fu campo largo potrebbe puntare su un nome forte in grado di unire un'ampia coalizione che tenga dentro M5s, Avs e centristi. Tra gli esponenti politici più chiacchierati in questo momento ci sono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - che però ripete di voler continuare l'esperienza amministrativa, specie dopo la designazione a presidente dell'Anci - e l'ex presidente della Camera Roberto Fico, a condizione che i Cinque Stelle rimuovano il limite dei due mandati.

Nel centrodestra si moltiplicano, invece, gli appelli a individuare in fretta un candidato forte e autorevole. I nomi finora in campo sono quelli del viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, per FdI, e del coordinatore campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Ma la partita resta ancora apertissima.