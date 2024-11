Bersani, figuraccia in casa: FdI oltre il 50 per cento a Bettola

20 novembre 2024 a

Non era passata inosservata la foto pubblicata da Michele De Pascale alcuni giorni prima del voto, fianco a fianco con l’ex governatore dell’Emilia Romagna e segretario del Pd Pierluigi Bersani. «C’è chi è sostenuto da Bersani e chi da Vannacci!», scriveva il neo governatore una settimana fa. Se alla fine la vittoria è arrivata, e anche in modo ampio, certo il sostegno di Bersani non è detto che sia stato così incisivo come sperato dall’ormai ex sindaco di Ravenna.

A testimoniarlo è il grande successo del centrodestra, guidato dalla candidata Elena Ugolini, nella città di Bettola, piccolo paese in provincia di Piacenza che ha dato i natali a Pierluigi Bersani. Qui, a casa del vecchio comunista, il risultato è impietoso: 67,7% per Ugolini, 29.9% per De Pascale.

Un risultato che diventa ancora più amaro per Bersani se pensiamo che il primo partito della sua città è Fratelli d’Italia con oltre il 50% dei voti, 50,5% per l’esattezza. Insomma, 1 concittadino su 2 di Bersani ha votato per Giorgia Meloni. E il Pd? I dem a Bettola si fermato al 23,7%, lontanissimi dal centrodestra e da FdI. Dove lo conoscono, non lo votano.