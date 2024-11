Elly Schlein sbraita contro Meloni sulla sanità? Come viene sbugiardata

21 novembre 2024 a

a

a

Andrà a finire che la ricovereranno; oppure che rimedierà una denuncia per stalking o interruzione di pubblico servizio. Elly Schlein ha fatto ieri la sua conferenza stampa per celebrare la conquista di Emilia-Romagna e Umbria e ha svelato le carte sulla sua strategia per contrastare il governo da qui al voto: una mobilitazione permanente negli ospedali. «Andremo nei luoghi di cura per ascoltare medici e personale sanitario. Faremo parlare chi non riesce a curarsi o deve pagare di tasca propria, rivolgendosi alla sanità privata; e chiederemo di mettere 5,5 miliardi in più su quella pubblica, visto che la spesa sta scendendo sotto il 6% del prodotto interno lordo». La sanità è stata il tallone d’Achille dell’amministrazione della leghista Donatella Tesei, in Umbria, e la segretaria dem pensa di aver trovato la formula vincente, spostando a livello nazionale la battaglia che le ha fatto conquistare la Regione. Ieri peraltro è stato anche il giorno dello sciopero dei medici, ma probabilmente non saranno molti quelli che Schlein troverà in corsia ansiosi di confidarle le loro pene. In piazza Santi Apostoli, a Roma, secondo la questura c’erano 800 persone, di cui poche decine di medici, per protestare contro la manovra. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi