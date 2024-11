M5s, Fico trova Crimi nella sala dei conteggi: "Tutt'apposto?", il sospetto sulla kermesse

25 novembre 2024 a

a

a

"Tutt’apposto?": Roberto Fico lo avrebbe chiesto a Vito Crimi mentre quest'ultimo era impegnato al pc nella stanza dedicata a SkyVote, quella dove è stato deciso il futuro del Movimento 5 Stelle. Il retroscena sulla kermesse pentastellata, Nova, che ha abolito il tetto dei due mandati e il ruolo del garante, è stato riportato dal Tempo che ha insinuato qualche sospetto. "Più di qualche malizioso - si legge sul quotidiano romano - ha pensato che facesse riferimento agli strani quesiti a crocette che, in un solo colpo, hanno fatto fuori l’ormai nemico Garante (Grillo, ndr) e hanno messo termine al limite del doppio mandato, dando la possibilità ai fortunati onorevoli a 5 Stelle di fare politica in eterno".

Il siparietto tra l'ex presidente della Camera e l'ex capo politico del M5s sarebbe diventato di dominio pubblico dopo che qualcuno ha lasciato aperta la porta della stanza. Arrivato nella sala di SkyVote, Fico non avrebbe trovato un tecnico qualunque della società appaltata per l'occasione, ma Crimi, ex fedelissimo di Beppe Grillo e ora molto vicino al leader Giuseppe Conte. A insospettire il Tempo il fatto che lo scambio di battute tra i due sia avvenuto prima che il notaio parlasse al pubblico illustrando il risultato delle votazioni online su alcuni dei pilastri del Movimento. In ogni caso, non si sa con certezza a cosa si riferisse Fico con la sua domanda.