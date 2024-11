Sciopero del 29 novembre, "verso la precettazione". E Cgil e Uil fanno ricorso in tribunale

26 novembre 2024 a

a

a

Si è concluso al Ministero dei Trasporti l'incontro con i sindacati in vista dello sciopero del 29 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali si va verso la precettazione. Lo stesso ministro Matteo Salvini, lunedì, aveva inviato ai sindacati Cgil e Uil la richiesta per ridurre lo sciopero a sole 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale. Proposta rigettata dalle associazioni dei lavoratori, che avevano confermato la mobilitazione di 8 ore. "Noi rispettiamo le regole, se ci sarà una precettazione la impugneremo e quindi ci rivolgeremo alla magistratura", ha già annunciato il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

"In 25 mesi di governo - il commento a caldo di Salvini - 1.342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, di cui 518 proclamati e 374 effettuati a livello nazionale, più di uno sciopero al giorno. Esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute e al lavoro di tutti gli altri italiani".

"Siamo venuti qui convinti di andare avanti sul nostro percorso, anche perché abbiamo rispettato tutto quello che la legge e le norme hanno previsto - le parole di Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale della Uil, prima del vertice al Ministero -. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che immaginiamo sia più politica che nel merito e che mette in discussione un diritto costituzionale per le lavoratrici ai lavoratori. Noi andiamo avanti e il 29 saremo in piazza". "Se ci aspettiamo di essere precettati? Probabilmente sì - aveva aggiunto Ronzoni -, ora ascoltiamo cosa dice il ministro". "Quest'anno ha rispettato nei minimi particolari il processo compiuto per quanto riguarda la responsabilità che attiene a lui e alla Commissione" di garanzia sugli scioperi, aveva sottolineato il responsabile Uil riguardo a Salvini. "E a proposito di Commissione - aveva aggiunto - ci aspettavamo sicuramente un comportamento diverso dalla Commissione con la quale avevamo cercato di instaurare negli ultimi tempi un rapporto anche di collaborazione e di crescita. Ahimè registriamo ancora una volta che l'input che ha dato il ministro è superiore a qualsiasi buon senso".