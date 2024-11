Sciopero 29 novembre, Matteo Salvini: "Chi supererà il limite pagherà personalmente"

28 novembre 2024 a

"Il diritto allo sciopero è sacrosanto, come tutti gli altri diritti. Da quando c’è questo governo ci sono stati 949 scioperi, 38 al mese, più di uno al giorno. Il governo sta garantendo pienamente il diritto allo sciopero. In questo caso c’è stata la Commissione di garanzia che ha chiesto l'impegno e il sacrificio di limitare a 4 ore lo sciopero nell'ambito dei trasporti, ed è stato soprannominata di 'salvinismo' e di 'sovranismo'". Cosi il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa.

"I sindacati - ha aggiunto il leader del Carroccio - hanno deciso di tirare dritto e io allora sono intervenuto. Dico solo che chi sciopererà oltre i limiti - ha concluso - ne risponderà personalmente".

Ma dalle parti dei sindacati si può percepire un certo malcontento. "Matteo Salvini dove sei? Oggi non ci sono scioperi!!" È quanto scrive su X il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri osservando che nella giornata di oggi ci sono stati grandi ritardi sulla circolazione dei treni senza che ci fosse alcuno sciopero. Bombardieri ha chiamato in causa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti mostrando una foto di un cartellone ferroviario in cui si annunciano ritardi fino a 40 minuti sui treni per Firenze, Bologna, Milano, Torino, Verona, Venezia "per guasto agli impianti di circolazione sulla linea AV Roma Firenze".