Matteo Salvini contro i manifestanti di Torino: "Delinquenti che meritano la galera"

"Ferma condanna" da parte di Matteo Salvini per le violenze di Torino che hanno causato problemi anche alle forze dell'ordine. La Lega chiede di identificare i colpevoli: "Non sono manifestanti ma delinquenti, e i delinquenti meritano la galera" chiarisce il vicepremier in una nota della Lega.

Come era facile prevedere, lo sciopero generale del 29 novembre si è trasformato in una manifestazione di puro dileggio politico in quella che è una delle piazza più calde delle ultime settimane.

Fumogeni, uova marce e insulti contro la polizia: la violenza dei centri sociali in piazza

A sindacalisti e lavoratori, infatti, si sono uniti i centri sociali e gli ormai onnipresenti "pro-Palestina": i manifestanti hanno bruciato foto della premier Giorgia Meloni e dei ministri Guido Crosetto e Matteo Salvini, ormai un triste rituale quale che sia il motivo della protesta di piazza. Gli antagonisti, spezzone del corteo principale, hanno dato fuoco alle immagini dei politici chiedendo le loro dimissioni. Un gruppo di loro ha inoltre occupato i binari della stazione Porta Susa, altro luogo simbolo delle "guerriglie urbane" torinesi. Alcuni dei manifestanti inoltre indossavano maschere dei politici contestati. Tra queste quelle di Salvini con naso da maiale e bastone in mano, con cartello al collo: "Decido io come e quando scioperare", un chiaro riferimento alla precettazione e alla riduzione da 8 a 4 ore stabilita dal ministro dei Trasporti.

Altro momento ormai "immancabile", l'assalto dei manifestanti alle forze dell'ordine in quello che è stato ribattezzato lo "spezzone sociale" del corteo. Gli scontri sono avvenuti vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, in centro città, dove i manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia. Le forze dell'ordine li hanno respinti a manganellate, i manifestanti hanno sferrato calci e pugni e usato le aste delle bandiere. A far da colonna sonora al tutto, anche cori contro l'alta velocità TAV Torino-Lione.