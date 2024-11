Tagadà, Fausto Bertinotti sente "sciopero generale" e si scioglie: in diretta a La7...

29 novembre 2024 a

"Queste due parole mi danno ancora un'emozione, perché penso ai sacrifici della gente che sciopera": Fausto Bertinotti lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7, parlando dello sciopero generale in programma oggi, venerdì 29 novembre, in tutta Italia. Sciopero convocato dai sindacati Cgil e Uil di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri contro la manovra economica del governo Meloni. "Le persone in piazza si assumono una responsabilità verso di sé, verso la propria classe sociale e verso il Paese. È come se dicessero: 'questo è l'unico modo che ci rimane per far sentire la nostra voce'", ha proseguito l'ex presidente della Camera.

Secondo Bertinotti, inoltre, non è sbagliato dire che i sindacati hanno un forte carattere politico: "La politica siamo abituati a considerarla ormai come una cosa minore, quasi discutibile, ma la politica è un grande orizzonte, non si fanno queste piazze senza la politica", ha detto in riferimento alle 43 piazze di oggi. E su quanto successo in alcune di essere, invece, ha sottolineato: "Il conflitto è la dinamica che determina la possibilità di una società di crescere. Ora tu sei stato donna, uomo di opposizione, persino si diceva al sistema, accedi al governo ed è come se tu volessi cancellare anche il tuo passato, rifiuti di considerare il conflitto per quello che è, allora come fai a demonizzarlo?".

Duro il suo giudizio sull'opposizione: "Mancano le basi sociali. Questo sciopero è uno sciopero di sindacati ed è giusto, ma lei - ha detto rivolgendosi alla Panella - ha letto una riflessione da parte delle forze di opposizione sulla piattaforma dello sciopero? Sulle forme della lotta? Sulle piazze? Su quale previsione si può fare del futuro? Il rapporto tra partiti e sindacati, tra politica e società deve essere dialettico. Qualcuno nel governo si è lamentato che Schlein è andata alla manifestazione, è incredibile".

