L'aria che tira, Montaruli picchia duro contro il M5s: "Proverò a non dire parolacce"

"Cercherò di essere politicamente scorretta e quindi di non dire parolacce". Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, è ospite in studio di David Parenzo a L'aria che tira nel giorno in cui, inevitabilmente, si parla della svolta definitiva del Movimento 5 Stelle.

Il commento della meloniana sulla faida tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, vinta dal primo che ha incassato il via libera dagli iscritti per silurare l'ex fondatore e garante, è ironica ma fino a un certo punto: "Non penso che la loro storia sia assimilabile a quella di Fratelli d'Italia, perché il nostro partito è cresciuto molto gradualmente e molto lentamente". Ai "vaffa" gridati in piazza, FdI ha preferito costruirsi nel silenzio una classe dirigente, nata dalle opposizioni nei consigli comunali e regionali e contando sull'eredità di esperienze decennali come quelle di Alleanza nazionale e Msi.

"La figura della sua leader (Giorgia Meloni, ndr) si è consolidata provenendo anche da molto lontano, a differenze da figure che io non giudico, ma che non sono le mie. La crescita graduale di FdI segna una differenza importante. Io sul Movimento 5 Stelle non do giudizio, stanno all'opposizione e devo riconoscergli indipendenza e autonomia decisionale. Mi limito a osservare come Conte, nel momento in cui si è definito progressista allontanando la prospettiva di una alleanza consolidata a sinistra, ha provato a parlare a quel 20% di elettori di un Movimento che si diceva né di destra né di sinistra".

"Secondo me - conclude Montaruli - sono però parole fallimentari, perché fino alle scorse elezioni regionali gli elettori dei 5 Stelle si erano abituati a sentire Conte e Schlein che propagandavano una alleanza duratura".

"Diciamo che in entrambi gli schieramenti le alleanze saltano in Europa", la stuzzica Parenzo: "Noi abbiamo votato contro Ursula Von der Leyen, poi nel momento in cui si è creata la commissione avendo un nostro rappresentante italiano abbiamo dato un voto indicativo". "Non vi dovete vergognare", provoca ancora il conduttore. "Io riporto i fatti. E se posso, sull'Ucraina Fratelli d'Italia ha avuto sempre una posizione granitica. E quanto sta succedendo in Siria non è molto lontano da quanto è accaduto in Ucraina".