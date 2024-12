La sinistra anti-Meloni è schiava del passato: il nuovo paradigma politico

11 dicembre 2024 a

Avete presente il paradigma del filosofo americano Thomas Khun? È una struttura del pensiero, una grande metafora con cui ci si rapporta col mondo e con la conoscenza. Quando cambia, avviene una rivoluzione. Khun applicava il ragionamento alla scienza ma anche alla politica o meglio per le famiglie politiche e per il loro pensiero questa cosa del paradigma funziona. Succede che a sinistra i paradigmi sono mutati: le magnifiche sorti e progressive non emanano più luccicanti speranze.