Giuseppe Cruciani contro Prodi e Bertinotti: "Perché fate schifo"

Giuseppe Cruciani perde le staffe. Dopo aver visto il video in cui Romano Prodi risponde malamente e poi tira i capelli a una giornalista, il conduttore de La Zanzara non si risparmia. "Immaginate una giornalista per esempio di La7 che fa una domanda ad un politico di destra, il quale reagisce inveendo contro di lei - considerando la domanda stupida e fuori luogo - e toccandole i capelli. Cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto La Russa o Salvini? Avrebbero fatto petizioni, avrebbero chiamato l'Onu, avrebbero parlato di governo autoritario e di fascisti" l'affondo di Cruciani nel suo editoriale in apertura di trasmissione: "Questo sarebbe accaduto! Lo fa Prodi - che per me non ha fatto nulla - e tutti zitti! Anzi alcuni a dire W Prodi. Vi dovete vergognare".

Non meno dura la reazione nei confronti di Fausto Bertinotti. L'ex segretario del Partito della Rifondazione Comunista ha ammesso che "avrebbe lanciato un oggetto contundente" contro il premier Giorgia Meloni per le sue parole sul Manifesto di Ventotene. "Ha tutta la mia simpatia - ha premesso Cruciani -, ma appartiene a quella categoria di persone che si dichiara democratica, inclusiva e pacifista".