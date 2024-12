Sondaggio, FdI vola al 30% e la sinistra cola a picco: beffa senza precedenti

11 dicembre 2024 a

a

a

Raggiunge il 30% Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, nell'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta. E insieme a FdI cresce tutto il centrodestra. Diverso il discorso per le opposizioni, che invece calano e perdono consensi. In particolare, il Partito democratico di Elly Schlein perde lo 0,2% e scende al 24%, portandosi a 6 punti la distanza dal primo partito del Paese. Giù anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sta affrontando parecchi cambiamenti interni, come l'abolizione della figura del garante, quella ricoperta dal fondatore Beppe Grillo, e l'eliminazione del tetto dei due mandati.

I pentastellati, dunque, perdono lo 0,1% rispetto all'ultima rilevazione e scendono all’11,4%. Alleanza Verdi e sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli cala dello 0,3% e si attesta al 5,2%. Stesso calo, sempre dello 0,3%, anche per+Europa, che va al 2,3%. Dietro queste perdite di consensi si nasconde, come nota il Secolo d'Italia, una beffa politica: guadagnano qualcosa, infatti, Azione di Carlo Calenda, che sale dello 0,1% e si porta al 2,6%; e Italia Viva di Matteo Renzi, che guadagna lo 0,3%, attestandosi al 2,5%. Peccato però che se anche tutti i partiti di opposizione si mettessero insieme, resterebbero comunque al di sotto del consenso del centrodestra. Ancora grossa la fetta degli astenuti: si tratta del 50,5% degli intervistati, in crescita rispetto al 49,6% della scorsa rilevazione.