Andrea Delmastro, "per la pelle del cu*** chi occupa le case", la sinistra sbraita? Lui risponde così

Botta e risposta tra Andrea Delmastro e la sinistra. Il sottosegretario alla Giustizia ha condannato chi, come Ilaria Salis, rivendica il diritto di occupare una casa. E, per questo motivo, si è detto fiero di essere "liberticida". "Oggi un anziano è terrorizzato che mentre sta in ospedale gli occupano casa e poi aspetta 6-7 anni per lo sfratto e intanto finisce sotto un ponte. Noi vogliamo prendere per la pelle del cul*** chi occupa la casa degli anziani, dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa all’anziano", ha dichiarato nel corso di un suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. "È liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida, per tutelare quell’Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da una sinistra che difende lo Ius Salis".

Neanche il tempo di registrare l'intervento di Delmastro e già la sinistra grida allo scandalo. "Non credo ci sia niente di più da dire di un esponente di governo che si dice fiero di essere liberticida e che continua a usare un linguaggio di odio, penosamente volgare - ha tuonato il senatore del Pd Filippo Sensi -. Penso che le istituzioni non meritino una simile vergogna, un simile discredito, un simile insulto". Dello stesso avviso anche Enza Rando, responsabile Legalità del Pd: "Le parole sono importanti, ma il sottosegretario Delmastro Delle Vedove sembra ignorarlo. Un linguaggio volgare e inaccettabile da parte chi rappresenta la nostra Repubblica. Bisogna difendere i diritti delle persone con gli strumenti di uno Stato democratico, respingendo ogni violenza".

Ma il sottosegretario non indietreggia di un centimetro. E anzi, rivendica in toto le sue parole: "L’Italia ha cambiato marcia e ha cambiato grammatica. Noi vogliamo prendere per la pelle del cu*** chi occupa la casa degli anziani, dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa all’anziano. L’Italia ha cambiato marcia e ha cambiato grammatica - ha spiegato - sono stanco di vedere anziani spogliati della loro casa da dei delinquenti senza che la polizia riesca a fare niente. Sono orgoglioso di un’Italia ritenga di tutelare gli anziani: con Meloni gli anziani si dovrà solo preoccupare di guarire non che le venga espropriata la casa".