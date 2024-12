Chiara Appendino picchia duro contro il Pd: "Traditi i valori progressisti, non stiamo al tavolo con loro"

14 dicembre 2024 a

"Non è il momento di fare tavoli con il Pd, concentriamoci su di noi e sulla nostra visione per l’Italia": Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, lo ha detto in un'intervista a La Stampa, stroncando di fatto sul nascere qualsiasi possibilità di alleanza con i dem. Poi ha spiegato perché i pentastellati possono considerarsi più progressisti dei membri del Pd: "Il punto è che non basta un’etichetta, contano i fatti. Quando il Pd vota per Fitto come commissario di Von der Leyen in Europa, oltre che per l’aumento delle spese militari, è progressista? Quando non vota contro il nuovo patto di stabilità plasmato da Gentiloni, che ci condanna all’austerità, tradisce o no i valori progressisti? E quando vota la legge Salva Milano sugli abusi edilizi? Così non costruisci l’alternativa, ma diventi parte del problema".

La deputata del Movimento ha lanciato anche un messaggio alla leader del Pd: "Per costruire davvero l'alternativa serve un progetto politico credibile e solido. A Elly Schlein, che ripete sempre di essere testardamente unitaria, suggerisco di provare a essere testardamente progressista e coerente. Decida cosa vuole fare". A seguire, un passaggio sul referendum contro l'Autonomia differenziata: "Quella è una battaglia politica da combattere fino alla fine, per vincere il referendum e metterci alle spalle la 'Spacca Italia' di Calderoli. Abbiamo già vinto due volte, con le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione, ora spieghiamo ai cittadini le ragioni concrete del no all’Autonomia differenziata".

Parlando del fondatore e garante del M5s, invece, la Appendino ha detto: "Nei confronti di Grillo provo due emozioni contrastanti. Riconoscenza per aver creato il Movimento, che ha trasformato la disaffezione verso la politica in voglia di cambiare questo Paese. Ma anche rabbia per il Grillo di oggi, che fa ostruzionismo alla sua comunità, mentre proviamo a rilanciare la nostra azione politica".