Atreju, la M5s Maiorino contro FdI: "Li state perseguitando", attimi di tensione. Ci pensa Donzelli

Fischi di disapprovazione alla festa di FdI, Atreju, per Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle nonché coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili del partito. La pentastellata è stata fortemente criticata dalla platea quando ha accusato il governo di "persecuzione” contro le coppie non etero. Il tema di oggi, sabato 14 dicembre, è “Costruire il futuro. La via italiana per sostenere la famiglia”. Tra gli ospiti anche la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, che nel suo intervento sul palco ha detto: "Le donne non sono sufficientemente premiate per qualcosa che fanno non solo per se stesse: fare figli non vuol dire solo rispondere a un proprio bisogno ma fare qualcosa per tutti, per tutta la comunità".

"Bisogna tornare al valore sociale della maternità che negli ultimi anni è stato cancellato e oscurato", ha proseguito la Roccella. Dal suo discorso è poi partito il dibattito sul tema. La ministra ha anche dimostrato il contributo dell'esecutivo guidato da Meloni: "Questo è il primo governo che ha cominciato davvero a fare qualcosa per la natalità e per la famiglia: l’ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che nel 2024 il governo ha prodotto oltre 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per la famiglia. Credo che sia davvero la prima volta che succede nella storia d’Italia perché la famiglia o è stata data per scontata o è stata considerata un luogo di oppressione, un luogo in cui non ci poteva essere realizzazione personale”.

A dire la sua, raccogliendo per lo più fischi, è stata poi la Maiorino, che ha detto: "So di non incontrare il favore del pubblico ma le cose sono cambiate. Ci sono famiglie composte da due donne e due uomini di cui oggi qui si sta parlando in maniera irrispettosa. Esistono bambini e bambine nate dalla Gpa che oggi hanno 18 anni e dicono che la cosa più brutta che si sono sentiti dire è essere chiamati prodotti, come fa questa propaganda. Invece sono frutto dell’amore. Le coppie dello stesso sesso, che esistono in Italia e sono tante, con questo governo hanno subito una persecuzione che non si era mai vista prima”. A quel punto è intervenuta la moderatrice, la giornalista Bianca Berlinguer: “Se non è possibile esprimere le proprie opinioni io e Maiorino, che siamo le uniche a pensarla diversamente, ce ne andiamo”.

A riportare la calma è stato quindi Giovanni Donzelli di FdI che, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “Abbiamo chiamato apposta ospiti che la pensano diversamente da noi. Vi chiedo di dimostrare la storica accoglienza, se siete d’accordo applaudite, altrimenti restate in silenzio. Alle feste dell’Unità non ci invitano nemmeno, noi siamo diversi. Solo chi non è forte delle proprie idee teme il confronto”.