Torino, assaltata la sede di Fdi: "Primi della lista". E la sinistra tace

Nella serata di ieri la sede di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano è stata assaltata da 4 soggetti incappucciati che, armati di picconi e piedi di porco, hanno tentato prima di forzare la serranda, poi, non riuscendo nell'intento, hanno lanciato olio esausto e volantini minatori con la scritta 'Fratelli d'Italia primi della lista'. A denunciare l'episodio la vicecapogruppo di Fdi Augusta Montaruli e l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone L'azione, sottolineano in una nota, è avvenuta a pochi minuti dall'orario di chiusura e solo fortunatamente non ha riportato feriti tra i militanti che abitualmente tengono aperta la sede di Fdi in uno dei quartieri più difficili della città, assistendo i residenti e animando un presidio fisso per il territorio.

Già in occasione del 25 aprile, ricordano, la sede di Fdi in Barriera di Milano era stata assediata da un corteo di estrema sinistra, costringendo in quel caso i militanti presenti barricarsi per evitare di essere travolti dalle violenze. ''La spirale di violenza che ha messo nel mirino la nostra sede a Barriera di Milano è inquietante e necessita di una presa di posizione forte da parte di tutto il mondo della politica - sottolineano Montaruli e Marrone - contro l'antagonismo di estrema sinistra, che vorrebbe riportare indietro l'Italia agli anni bui del terrorismo, serve il pugno duro. Troppo spesso, in questa città, abbiamo visto invece concedere spazi ai centri sociali che fanno della violenza la loro arma. Sappiano i responsabili di questo assalto che la sede di Fratelli d'Italia in Barriera, non solo rimarrà aperta e viva ogni giorno, ma lo farà con rinnovata volontà di non lasciare la città in mano a simili soggetti che troppo spesso attirano la simpatia della sinistra che amministra, per ora, Torino''. Duro il commento del capogruppo Galeazzo Bignami: "Condanniamo con fermezza l'assalto alla sede di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano a Torino, compiuto da gruppi antagonisti armati. È un grave atto di violenza politica che non può essere minimizzato né tollerato. Ai nostri militanti giunga la massima vicinanza: ci auguriamo che tutte le formazioni partitiche inizino a lavorare per fermare l'escalation di odio che colpisce chi rappresenta democraticamente milioni di italiani. Per questo invitiamo i leader del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle a condannare pubblicamente questo ennesimo episodio contro nostri simpatizzanti e tesserati. Davanti alla violenza non possono esserci ambiguità. Fratelli d'Italia non si farà intimidire e continuerà con determinazione il proprio impegno sul territorio".