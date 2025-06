Meteo-Giuliacci, "vortice ciclonico" ed effetto-deserto: occhio alla settimana

Dalla giornata di martedì 10 giugno e fino a tutto il prossimo fine settimana avremo dunque un aumento costante delle temperature su tutta la penisola. Addirittura non si escludono picchi di 40°C in Sardegna e Sicilia, 37-38°C su molte zone del meridione e 34-35°C sul Centro-Nord. Solo sulle Alpi e sugli Appennini sarà possibile assistere a cieli più nuvolosi nelle ore più calde del giorno.

Un giugno con clima estivo quello appena iniziato. E la settimana del 9 non è da meno. Le massime, infatti, saranno superiori alle medie del periodo. Questo - spiega il team di Mario Giuliacci - grazie dell’anticiclone africano che si è allungato sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia. "Dall’Oceano Atlantico un profondo vortice ciclonico si avvicinerà alla Penisola Iberica e nel contempo richiamerà aria rovente dal deserto del Sahara in grado di alimentare sempre più l’alta pressione africana", si legge.

In ogni caso, con tutta probabilità, il caldo insisterà per tutta la settimana e coinvolgerà praticamente tutte le nostre regioni. Anche per la settimana successiva. Quando le temperature rimarranno alte, simili a quelle dei mesi più caldi: luglio e agosto.