Jannik Sinner, "193": beffa atroce, il dato contro contro Alcaraz

Dopo 5 ore e 29 minuti di gioco della finale del Roland Garros più lunga della storia, i punti alla fine sono 193 per Jannik Sinner contro 192 per Carlos Alcaraz. Eppure, eppure... la coppa è finita in mano allo spagnolo, sempre più signore del tennis sulla terra rossa.

Siccome non siamo nel calcio, i punti nel tennis hanno un peso differente e Alcaraz ha saputo sfruttare al meglio i momenti chiave di una partita incredibile, che ricorderemo a lungo. Sinner sembrava poter fare la storia dalla parte dei vincenti nel quarto set, quando ha avuto ben 3 match-point consecutivi a disposizione per chiudere i giochi (eravamo sul 5-3, 40-0). In quel momento, però, la testa e le gambe hanno cominciato a tremare e Alcaraz non ha concesso regali. Ha rimesso in piedi la partita e l’ha portata fino al super tie-break, dove ha annichilito un Sinner ormai allo stremo delle forze.