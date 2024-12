Giorgia Meloni, le 4 parole sussurrate da Javier Milei: il video fa impazzire la sinistra

14 dicembre 2024 a

a

a

"Come estàs mia amiga?". Ieri, venerdì 13 dicembre, il presidente dell'Argentina Javier Milei ha fatto visita a Palazzo Chigi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due leader si erano già incontrati tempo fa a Buenos Aires, e già da subito era scattato un certo feeling. Oggi, Milei farà tappa anche ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia.

Al centro della discussione tra Giorgia Meloni e Javier Milei "la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale, con l’obiettivo di concludere nei prossimi mesi un Piano d’Azione 2025-2030 che consenta di approfondire i già ampi ambiti di cooperazione tra le due Nazioni.In conclusione d’incontro, i due leader hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento anche sui principali temi dell’agenda internazionale”. Il presidente dell'Argentina, una volta arrivato a Palazzo Chigi, ha saluto in modo speciale la leader di Fratelli d'Italia: "Come estàs mia amiga?", per poi abbracciarla.

Gran encuentro entre Milei y Meloni.



Grandes defensores de occidente pic.twitter.com/IbrPea8ECN — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) December 14, 2024

A margine del vertice, le polemiche dell’opposizione, da Angelo Bonelli a Riccardo Magi, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana al presidente argentino Javier Milei sarebbe una “intollerabile discriminazione nei confronti di tanti ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia che non avranno mai la cittadinanza, a differenza di Milei la riceveranno dopo molti anni”.