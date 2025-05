DiMartedì, la fiera dell'insulto contro Meloni

Parte forte Dibba, che sul tema Gaza ha la verità in tasca e accusa la premier: «Meloni prende le distanze, perché non ha fatto niente dall’8 ottobre, da quando è iniziato il genocidio in Palestina. E anche l’Unione europea non ha fatto niente: 17 pacchetti di sanzioni alla Russia, niente contro uno Stato terrorista e genocida come Israele. Oggi, evidentemente costretti dalle opinioni pubbliche, ho visto grandi manifestazioni nelle grandi città europee, alcuni leader europei hanno deciso di discutere dell’ipotesi di cancellare alcuni accordi con Israele. Neppure questo è stato accettato da parte di Giorgia Meloni e della Germania».

Pochi minuti e tocca alla Como: sindacalista e transfemminista, membro dell’Assemblea Generale nazionale Cgil e Fiom, capofila della minoranza interna. Insomma, una sorta di anti -Maurizio Landini, ma sempre rossa. «Penso una cosa- esordisce-, la premier non può non sapere cos’è lo spread e se non lo sa dovrebbe farselo spiegare dai suoi ministri. Se non lo sa almeno dovrebbe evitare di avere quella spocchia quando cerca di spiegare agli altri e poi fa gaffe di questo tipo perché ci fa perdere credibilità. Io - conclude - credo che lei abbia fatto una gaffe che si poteva risparmiare, mala detesto molto di più quando mente sapendo di mentire sulle cose banali e semplici, quando dice che abroga la legge Fornero e non lo fa, quando dice che dà gli aiuti alle bollette e non lo fa, quando dice che taglia le liste di attesa e non lo fa e potrei continuare tutto il tempo». Ricordate: «La detesto».