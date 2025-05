Garlasco, la Twin Peaks italiana: il caso degli avvocati

L’hanno definito “la Twin Peaks italiana”, perché il giallo di Garlasco, come in una fiction, non finisce di sconvolgere. Chi ha ucciso Chiara Poggi il 13 agosto di 18 anni fa? Il fidanzato Alberto Stasi, già condannato a 16 annidi carcere? Oppure sul luogo del delitto c’era qualcun altro? Andrea Sempio, sospettano i pm di Pavia che hanno aperto la nuova inchiesta. E, sullo sfondo, l’enigma di Paola e Stefania Cappa, le “Cugine K” di Chiara. Nella partita è entrata una testimone, che ha spiegato agli inquirenti come il rapporto tra Stefania e la vittima fosse tutt’altro che idilliaco. «Io prima di depositare questa deposizione – racconta Stefano Benvenuto, il legale della donna, a Storie italiane su Rai 1 – ho fatto delle valutazioni ritenendo la signora assolutamente credibile e attendibile, non sta a me valutare il contenuto delle dichiarazioni ma toccherà alla procura.

Queste dichiarazioni non posso ovviamente rivelarvele, ma posso dire che le riteniamo di fondamentale importanza, se sono emerse devo ricordarle che c’è il segreto istruttorio. Io mi sono astenuto dal commentare, se le agenzie sono venute a saperlo per vie traverse, questa è un’altra questione». Dallo studio la conduttrice Eleonora Daniele ricorda dei virgolettati attribuiti dalla stampa alla donna e l’avvocato si infuria: «Io non amo le conversazioni sovrapposte. Semi fa parlare... Lei secondo me non è informata sui fatti. Avrà visionato le dichiarazioni rilasciate da me di fronte al tribunale di Pavia e io ho sempre dichiarato, non mi interrompa perché è maleducazione. La manipolazione a me non piace, se le interessa glielo dico».