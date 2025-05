Il tenente colonnello Paglia dà una lezione alla Zeller: cosa è il Tricolore

Una vera e propria lezione. A chi rifiuta il tricolore. Come è noto Katharina Zeller , ha suscitato un’intensa polemica rifiutando di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia di insediamento. Eletta con il 57,4% dei voti, rappresentante della Südtiroler Volkspartei (Svp) e sostenuta da centrosinistra e Pd, Zeller ha compiuto un gesto che ha acceso dibattiti ben oltre i confini dell’Alto Adige, trasformandosi in una questione di rilevanza nazionale. La fascia, simbolo dell’unità italiana, è stata al centro delle critiche, con accuse di vilipendio che sono piovute da più parti.

E qui arriva la reazione del Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valore Militare, che ha definito il gesto un’offesa alla nazione e al sacrificio di chi ha dato la vita per il Tricolore. Paglia ha sottolineato che chi ricopre cariche istituzionali rappresenta l’intera comunità nazionale e ha il dovere di onorare i simboli che la identificano. Ha invitato la sindaca a studiare la storia contemporanea per comprendere il valore del Tricolore, simbolo di una nazione capace di rinascere, e a mostrare rispetto per chi si è sacrificato per esso. Le scuse, secondo Paglia, non bastano: gli italiani meritano rispetto. Parole da sottoscrivere a cui di fatto non c'è bisogno di aggiungere nulla.