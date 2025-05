Grazia Di Maggio di FdI, esplode il caso Rai: "Grave nel servizio pubblico"

"Non è diseducativo in una fase storica di disaffezione al voto invitare a non votare?”: scintille a Rai Parlamento quando il conduttore ha fatto questa domanda a Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia, sul tema dei referendum dell'8 e 9 giugno. E la parlamentare si è affrettata a rispondere: "Guardi, io sono molto colpita, devo dire la verità. E ritengo anche grave che il servizio pubblico possa definire diseducativo un diritto costituzionale che è sancito ed è stato quello appunto della astensione".

Si tratta di "un diritto - ha continuato la parlamentare - che è stato professato in passato da tantissimi esponenti anche della sinistra. Mi viene in mente Giorgio Napolitano nel 2006. Mi viene in mente Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio. Ancora Spadolini quando era Presidente del Senato. Nel momento in cui si va a portare avanti una campagna di non voto, si sta manifestando una forma di dissenso nei confronti dei quesiti referendari”.