Massimiliano Allegri, pista caldissima: dove torna in Serie A

È stato avvisato a Monte Carlo, a Roma, a Torino, a Milano, nella sua Livorno. Segnalato sui social come se fosse un ricercato, e in effetti lo è. Max Allegri è ovunque, uno e trino. E tutti lo vogliono, nonostante tutto. È il primo nome delle prime della classe, Napoli e Inter, qualora Conte andasse alla Juve e Inzaghi preferisse interrompere il ciclo nerazzurro (probabile il primo, meno il secondo), ed è uno dei nomi scritti da Ranieri nella lista per la Roma e da Tare per il Milan che verrà. Allegri è nuovamente e misteriosamente buono per i progetti da tenere in piedi e per quelli da riavviare. Buono per tutti. Sta andando come era andata tre anni fa. Il calcio fa a meno di Allegri ma poi sente l’esigenza di richiamarlo.

E lui gode come un matto perché è come dargli ragione dopo avergli dato contro. Allora la domanda diventa inevitabile: perché lui, ancora lui, nonostante tutto? Viene da un addio burrascoso con la Juventus con quella lite a cielo aperto contro Giuntoli che potrà anche essere il cattivo della storia, ma non si fa così. Il primo allenatore a essere esonerato «per comportamenti non idonei ai valori della società». In quel momento sembrava aver firmato la sua condanna all’anonimato professionale e invece quell’episodio è caduto in prescrizione. Dimenticato. Perdonato.