Mimmo Lucano-choc: "Sono un fuorilegge, odio lo Stato italiano". FdI insorge: "Raccapricciante"

"Sono un fuorilegge... gliela facciamo subito la carta d'identità... E proprio per... per disattendere queste leggi balorde, vado contro la legge un po', vado contro la legge". E ancora: "Io odio lo Stato italiano". A parlare, non è una persona qualunque. Ma l'ex sindaco di Riace e attuale eurodeputato di Avs Mimmo Lucano. Per anni è stato l'idolo incontrastato della sinistra, grazie al suo attivismo a favore degli immigrati.

Le frasi di Lucano, riportate dal Tempo, hanno suscitato la dura reazione di Fratelli d'Italia contro l’eurodeputato di Alleanza Verdi e sinistra, il partito che ha sottratto Ilaria Salis dal processo in Ungheria e che ha portato in Parlamento Aboubakar Soumahoro, poi finito nella bagarre per la famiglia della moglie, alla sbarra per aver sottratto un fiume di denaro dell'emergenza migranti con le coop. "Pare che per la sinistra dichiararsi fuorilegge e agire contro lo Stato siano medaglie al merito - ha dichiarato FdI -. La loro idea di legalità è raccapricciante. Lucano dovrebbe vergognarsi e con lui tutti coloro che hanno preso le sue difese".

Ma l'ex sindaco di Riace aveva amici potenti. Soprattutto tra le toghe, dalle parti di Magistratura democratica. A fare i nomi dei big di Md accorsi in difesa di Lucano è lo stesso sindaco, che il 24 luglio 2017, travolto dall’inchiesta sulla irregolarità nella gestione dei fondi per i rifugiati, assicurava a un collaboratore: che i giudici avrebbero preso posizione a sua difesa. "Siamo con voi, sindaco", le parole della dottoressa Tarzia.