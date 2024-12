Giorgia Meloni, la piddina Quartapelle: "Sono stata negli Usa e ho capito una cosa"

19 dicembre 2024 a

"Ho trovato una grande curiosità e apertura di credito rispetto a Giorgia Meloni": la dem Lia Quartapelle lo ha detto, a sorpresa, al Corriere della Sera mentre è impegnata in una missione bipartisan a Washington sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina. Continuando a parlare della premier, poi, ha aggiunto: "Viene percepita come una leader filoatlantica e stabile. Nella missione non c’erano francesi e tedeschi per evidenti ragioni. Questo per lei e per l’Italia ha un’implicazione: non so se oserà affrontare il tema della spesa militare".

Sulla spesa militare, in particolare, la Quartapelle ha sottolineato che "è un tema complicato per tutto il panorama politico italiano. Ci sono resistenze in tutti i partiti, anche nel mio, però la nuova amministrazione americana è una prova di responsabilità per il sistema politico italiano. Viviamo in un momento più pericoloso, aggressivo, agitato e bisogna essere in grado di difendersi. Restare pacifici, ma non disarmati”. Con le sue parole, la dem non solo ha confermato il prestigio della Meloni in Europa ma anche la sua centralità, vista l’assenza dei francesi e dei tedeschi. È sempre più evidente, insomma, che il ponte tra Usa e Ue è ormai attribuito all’Italia.

La Quartapelle, tra l'altro, ha parlato in questi termini della Meloni e del suo governo mentre la sinistra in Italia continua a criticare il suo lavoro, accusandola di compiacere i partner europei e americani. L'esponente del Pd non ha specificato da chi venisse l’attenzione nei confronti della premier. Per questo l’impressione è che si tratti di un interesse diffuso nella politica americana.