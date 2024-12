Roberto Saviano e il video virale della "profezia" su Salvini: "Andrà in carcere", FdI lo spiana

22 dicembre 2024 a

Fa un po' sorridere il video virale rilanciato da Fratelli d'Italia che risale a 8 mesi fa in cui Roberto Saviano dice queste parole: "Matteo Salvini, solo lui sarà condannato per reati legati all'immigrazione, non le ong. Matteo Salvini andrà in carcere con una condanna pesante dato che è accusato di sequestro di persona. E noi saremo lì ad assicurargli condizioni di detenzione dignitose". Sappiamo tutti poi come è andata a finire. Matteo Salvini è stato assolto nel prcesso Open Arms ed è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste".

E così Saviano è rimasto, fino ad ora in silenzio. Intanto in un'intervista al Corriere, l'avvocato Giulia Bongiorno ha messo alcune cose in chiaro sugli atti del dibattimento, una in particolare che forse è sfuggita anche a Saviano: "Agli atti c’è un video in cui i migranti esultano perché stanno per sbarcare e l’armatore dice che sono felici non perché stanno sbarcando ma perché è caduto Salvini". Infine, sempre la Bongiorno ha affermato: "Perché anche dopo l’arrivo a Lampedusa, quando le condizioni meteo erano migliorate, e dopo aver fatto rifornimenti non torna al porto di bandiera? Perché non obbedisce all’ordine della Spagna di tornare al porto di bandiera? Perché non accettare il trasbordo parziale dei migranti in navi spagnole e italiane? Tra le ragioni che si opponevano c’era una presunta necessità di obbedire “all’Italia”, ma l’Italia continuava a invitarli a tornare in Spagna". Parole fin troppo chiare che certamente Saviano saprà comprendere...