Meloni ai militari italiani in Lituania : "Cosa ricordo a chi si riempie la bocca della parola 'pace'"

Giorgia Meloni alla base aerea di Siauliai, in Lituania. Il presidente del Consiglio è in visita al contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing, a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche. Qui la leader di Fratelli d'Italia ne approfitta per ricordare che "sono qui per portarvi gli auguri della nazione e la riconoscenza del popolo italiano. Io torno a casa dalla Finlandia, come fa la gran parte di coloro che lavorano fuori casa. In Italia la gran parte delle persone è impegnata a organizzare il pranzo di Natale o a comprare regali e si preparano a riabbracciare le proprie famiglie".

E ancora: "Voi non lo farete, so che vi pesa, ma forse vi peserebbe di più sapere che non state facendo il vostro lavoro per garantire sicurezza e serenità alle vostre famiglie. E nei confronti di milioni di famiglie che non vi conoscono e forse neanche se ne rendono conto. La patria è una madre, quella madre vuole dirvi grazie" perché "apprezza e riconosce gli straordinari sacrifici che fate, il valore che quei sacrifici regalano e producono per la vostra nazione".

"Sono qui - prosegue - anche per ricordare all'Italia nel suo complesso quanta parte della nostra credibilità passa dai vostri sacrifici e dalla vostra abnegazione, per ricordarlo a quei tanti che si riempiono la bocca della parola pace ma non ricordano sempre che la pace non è qualcosa di garantito" ma "qualcosa che va difeso e garantito ogni giorno e che c'è qualcuno in prima linea a fare questo lavoro". Da qui la frecciata "ai tanti che ci dicono che le spese per la difesa non sono in fondo così utili, vale la pena di ricordare che sono le risorse che ci consentono di difendere il transito delle navi mercantili che consentono ai prodotti di arrivare in Italia senza un aumento dei prezzi, che consentono di garantire pace e benessere per nazioni martoriate dalla guerra, di produrre una deterrenza che consente di non far avvicinare i rischi alle nostre case, alle famiglie". Un chiaro messaggio a Nicola Fratoianni e compagni vari.