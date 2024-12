FdI stronca i compagni: "Come sopravvivere al Natale con parenti di sinistra"

25 dicembre 2024 a

Fratelli d’Italia sceglie (anche) l'ironia per augurare buon Natale ai propri sostenitori, lanciando un manuale ironico dedicato a chi si ritrova a trascorrere la Vigilia con parenti “di sinistra”. L’iniziativa punta a sottolineare, con un tocco di leggerezza, i risultati ottenuti dall’esecutivo Meloni nell’ultimo anno. Il tutto è stato diffuso sui profili social del partito.

Il messaggio ai sostenitori si apre con un suggerimento su come affrontare le discussioni natalizie: “Se hai chi si lamenta delle tasse - scrivono quelli di FdI - ricordagli che il taglio del cuneo fiscale è stato reso permanente”. Un’argomentazione che si estende anche al tema della manovra finanziaria: “È bene sapere - viene spiegato nel suo messaggio d’auguri - che si sarebbe potuto fare di più se non ci fosse stato il Superbonus, un superdebito da 137 miliardi”.

Non manca un riferimento agli studenti fuori sede, con una nota rivolta direttamente ai giovani: “Se hai la nipote di sinistra - evidenzia il comunicato - ricordale che il voto fuori sede è stato fatto dal governo Meloni”. Il messaggio include anche un accenno alle questioni di genere: “Con il centrodestra - ricorda - è stato raggiunto il record occupazionale per le quote rosa”.

Un altro punto chiave tocca il tema degli arrivi irregolari: “Se hai il vicino di casa che si lamenta sempre di tutto - viene scritto nel post di FdI - è bene dirgli che gli arrivi dalla Tunisia sono diminuiti dell’80%”. Infine, Fratelli d’Italia conclude il suo messaggio con un appello diretto a chi non ha votato per questo governo: “L’alternativa alla destra sono Elly Schlein e Angelo Bonelli”. Insomma, ecco, ci siamo capiti. Benissimo.