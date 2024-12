Daniele Capezzone: "L'ho dovuto rileggere tre volte, inca***tissimo", le parole choc di Vincenzo Visco

31 dicembre 2024 a

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali temi che troviamo in edicola in questa mattinata del 31 dicembre 2024, ultimo giorno dell'anno. A dominare è ovviamente la cronaca su quanto sta accadendo a Teheran dove la giornalista italiana Cecilia Sala è detenuta dallo scorso 19 dicembre. Poi spazio anche all'economia e alla manovra e il direttore editoriale di Libero segnala un'intervista "inc**tissima" di Vincenzo Visco, ex ministro dell'Economia, in cui parla, toh, di fisco: "Dice che in Italia nessunoVinbc paga le tasse e poi quelle frasi sulle partite Iva, l'ho dovuta rileggere tre volte...", tuona Capezzone. Infine ampio spazio alla scelta di Libero che elegge "uomo dell'anno" Benito Mussolini, l'uomo che ben 80 anni dopo la caduta del fascismo è stato per tutto il 2024 l'ossessione della sinistra. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone.