"Cosa è successo davvero tra Musk e Donald Trump": Capezzone spiega tutto

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone analizza i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di fatto in questa mattinata del 6 giugno 2025 a tenere banco è lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk. I due hanno litigato prendendo strade diverse con l'uscita dallo staff di Musk e l'attacco pesante e diretto contro le politiche economiche del presidente. Ma in questa giornata, come sottolinea Capezzone, c'è anche da tenere d'occhio una lettera pubblicata sul Tempo in cui il papà di Simone Leoni, neo-leader di Forza Italia Giovani contesta il discorso d'esordio del figlio. Un discorso in cui è stato pesantemente attaccato il generale Roberto Vannacci: "Vergognati, sei l’ultimo che può dare del codardo al generale. Hai usatolo stesso metodo che un traditore usò contro Berlusconi". Uno scontro in piena regola. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone