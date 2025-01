Giorgia Meloni, anche il Telegraph s'inchina al premier: "Ha bloccato 200mila migranti"

02 gennaio 2025 a

a

a

Giorgia Meloni, oltre a essere il politico più apprezzato dagli italiani, è anche un leader che gode della stima dei Paesi e dei media internazionali. In fondo, il premier è l'unico capo di governo in Unione europea che può dirsi saldamente al comando dell'esecutivo. Basti pensare a Emmanuel Macron , chesta affrontando il periodo più difficile da quando si trova all'Eliseo. O a Olaf Sholtz, che non se la passa certamente meglio.

Dopo l'Economist, anche il Telegraph ha applaudito l'operato di Giorgia Meloni e del suo governo. "Il governo Meloni ha impedito a quasi 200mila migranti di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, da quando è salito al potere due anni fa", si legge sul sito del prestigioso quotidiano britannico. "Centinaia di milioni di euro in aiuti - prosegue -, scambi commerciali e investimenti dati a Tunisia e Libia per impedire alle imbarcazioni di migranti di lasciare le loro coste".

Il sondaggio di Capodanno, ecco dove è arrivata Giorgia Meloni: quanto perde Schlein, tutte le cifre

"Anche all'estero si riconosce l'efficacia delle politiche in materia di immigrazione portate avanti dal Governo Meloni - ha commentato così l'account di Fratelli d'Italia su Facebook -. Proteggere i confini esterni è una priorità: stiamo cambiando il paradigma e - ha poi aggiunto - anche su questa difficile materia l'Europa ci prende a modello".