Alessandra Todde, il retroscena sul Pd: "Figura di m***, sciatteria, imcompetenza"

05 gennaio 2025 a

"Sciatteria", "incompetenza", "che figura di m...". Sarebbero queste, dietro le quinte, le espressioni che alcuni esponenti del Pd avrebbero usato, secondo quanto riportato dal Corriere, per definire la vicenda di Alessandra Todde, la governatrice della Sardegna decaduta.

La rabbia dei dem si sarebbe abbattuta sugli alleati del Movimento Cinque Stelle che avrebbero di fatto combinato un pasticcio dietro l'altro durante la campagna elettorale della Todde.

Il ritorno alle urne comincia a farsi sempre più concreto e così la vittoria tanto sbandierata dai Cinque Stelle e dal Pd contro il centrodestra potrebbe finire con un buco nell'acqua. Dal Pd fanno sapere come "dal Nazareno i protocolli per le candidature siano rigidissimi, ma soprattutto gestiti da personale esperto, in grado di districarsi nella giungla di cavilli e insidie". Altra critica pesantissima contro i Cinque Stelle. La Todde in un'intervista ha fatto sapere di aver sentito Conte e Schlein e di aver incassato il loro sostegno. Ma pubblicamente i due leader non hanno ancora proferito una sola sillaba. Segno chiaro della preoccupazione e forse della voglia di dissociarsi da questa immensa figuraccia che potrebbe travolgere l'intero centrosinistra. Sempre più inaffidabile...