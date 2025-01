Pd, circoli verso la chiusura: è la svendita dei compagni

05 gennaio 2025 a

Vendesi circoli. Anzi, svendesi. Accade a Bologna, città dove Elly Schlein ha vissuto e tuttora ha radici. È un destino che accomuna un po’ tutte le federazioni dem in giro per l’Italia, nonostante l’impegno della segretaria dem a rivitalizzare il partito e la partecipazione. Eppure, in fatto di soldi, la situazione dei circoli resta sempre sull’orlo del baratro. E il fatto che l’ombra dei debiti si allunghi anche su Bologna, considerata la federazione più salda del partito, fa un certo effetto. E invece, ormai, la sorte è comune: rischiano di essere messi all’asta una quarantina di circoli, tra cui luoghi storici come la Casetta Rossa di via Bastia (che ospita il circolo Andrea Costa) e il Passepartout di via Galliera. Sedi che hanno segnato la storia degli antenati del Pd (Pci, Pds, Ds). Ma ora i costi, tra affitto e bollette, sono insostenibili. Il Pd, infatti, non è proprietario della maggior parte dei suoi circoli. (...)

