Ilaria Salis, Scanzi & co: i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

Su Amazon c’è l’imperdibile scritto di Ilaria Salis, “Vipera”, che in ungherese significa “bastone telescopico”, quello che secondo lei la polizia, a Budapest, le ha infilato nel marsupio per incastrarla. Nei giorni scorsi Sant’Ilaria patrona delle case altrui ha sparato fango sul miliardario: «A Venezia si terrà un importante corteo contro l’arroganza di Bezos e del suo mondo.

Dunque avanti, non siate ipocriti né timidi. Attaccate Bezos? Chiedete ad Amazon che non venda più i vostri libri, semplice. La coerenza prima di tutto, no? È ricco l’elenco di giornalisti, intellettuali, comici – categorie che talvolta coincidono, ma non in questo caso – e associazioni antifasciste (il famoso camerata Bezos...) che hanno tuonato contro il proprietario del colosso americano per le sfarzose nozze a Venezia. Molti di questi, con fortune alterne, hanno affidato la vendita delle proprie opere anche alla multinazionale del commercio elettronico. Signori (e signore): volete continuare a guadagnare sulla piattaforma del bifolco e che il bifolco continui a guadagnare con la vostra complicità? Siamo certi di no. E allora...

L’altra sera, ospiti di Lilli Gruber su La7, c’erano i colleghi Emiliano Fittipaldi e Andrea Scanzi. Iniziamo dal primo: «Il prezzo non è giusto», e il riferimento è ai 3 milioni donati dal magnate alla città, e chissenefrega degli altri 900 di indotto stimati dal ministero del Turismo, che già fossero la metà sarebbero una montagna di schei. Di nuovo Fittipaldi: «E' un tecnocrate amico di Trump, uno che ha fatto vedere che si può prendere Venezia, la quale non avrà nessun ritorno, zero. Ha ragione Severgnini» - giusto c’era pure lui – «l’Italia è un Paese in vendita». Lo sono pure, sempre su Amazon, tre libri del direttore di Domani.

In laguna tra i contestatori “No Bezos” c’erano anche quelli dell’“Anpi 7 Martiri di Venezia”, i partigiani, i quali hanno polemizzato «sull’uso della città, la mercificazione, la privatizzazione degli spazi pubblici». Quindi – immaginiamo – il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ritirerà da Amazon il suo pamphlet “Antifascismo adesso... Perché non è ancora finita”.

LA MORALE

«Condivido ogni virgola che ha detto Fittipaldi», ecco Scanzi, «aggiungo un elemento legato alla giustizia, che non riguarda solo Bezos: mettiamoci nei panni di una persona che fatica ad arrivare a fine mese e vede una delle città più belle al mondo usata come una dépendance dove si divertono cento, duecento, trecento ricconi... $ un’immagine devastante. Io», ha sottolineato Scanzi, «li capisco questi ragazzi di Extinction Rebellion che hanno protestato». L’ultima opera di Scanzi su Amazon si intitola “Sciagura”, anzi “Continuavano a chiamarla sciagura”, dunque il libro non è autobiografico ma contro Giorgia Meloni la quale campeggia in copertina. Veniamo a Severgnini, che su Amazon ha una sfilza di libri lunga così. Prima ci ha tenuto a far sapere che lui Bezos lo conosce e che alcuni ospiti super vip lo hanno chiamato. Poi Severgnini afferma che il miliardario avrebbe potuto spiegare in tivù il perché di questo matrimonio a Venezia. Magari, aggiungiamo noi, a reti unificate. Alla fine l’amara constatazione: «Mi ha fatto un po’ di malinconia». Già.

Su Amazon, inoltre, Daniele Luttazzi per il quale il matrimonio è stato «osceno» e la donazione di 3 milioni «una mancetta beffarda»; il giornalista di Repubblica Francesco Merlo che non ha risparmiato stilettate a quel cafone di Amazon; e sul portale ci sono pure le pubblicazioni di Andrea Pennacchi detto “Pojana”, comico di Propaganda Live, su La7: «Il matrimonio di Bezos mi ricorda il festone di paese dell’emigrato che torna e vuol far capire che ha soldi da buttare». Chiediamo scusa a tutti gli scrittori che abbiamo ingiustamente dimenticato.