Meloni da Trump, Salvini: "Gli altri lo attaccano? Noi diciamo Go Donald Go"

"Bene Giorgia Meloni da Donald Trump per parlare di pace, di collaborazione industriale e commerciale, di sicurezza e della liberazione di Cecilia Sala": il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, lo ha scritto sui social, commentando la visita della premier alla residenza del neopresidente americano a Mar-a-Lago. "Mentre altri in Italia e in Europa lo attaccano e lo ignorano - ha proseguito il vicepremier - noi diciamo Go Donald Go".