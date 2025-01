Marcello Pera, la profezia su Giorgia Meloni: "Perché nel 2025 diventerà leader d'Europa"

07 gennaio 2025 a

Il 2025 per Giorgia Meloni sarà l'anno in cui diventerà la vera leader d'Europa. A pronunciare questa profezia è l'ex presidente del Senato, Marcello Pera. In un'intervista a il Tempo afferma: "Avrà una leadership europea ancora più marcata. Questo dipenderà in particolare da Francia e Germania, dove i partiti di governo sono in grave difficoltà. Macron non ce la fa a riprendere il consenso e non può più dare ordini ad altri paesi".

A questo punto tuona sulla Schlein: "Dovrebbe elaborare una politica di governo, e quello che sta facendo non lo è". Poi torna sul governo di centrodestra che dal 2022 guida il Paese: "È un esecutivo molto stabile. Sono stato un critico di come è stato elaborato il testo sul premierato e gestito, lì si potrebbe fare qualcosa di più. Poi ci si attende nel 2025 la separazione delle carriere".

Poi spiega cosa c'è dietro l'avanzata della destra nel continente: "L’Europa stenta a riconoscere il volto nuovo di alcuni paesi, come se quello che accade non fosse la reazione prevedibile alla politica europea: un continente aperto, immigrazione libera, identità liquida, genere “à la carte” e altre prelibatezze politicamente corrette". Infine aggiunge: "L'Italia è stata la prima ad andare in questa direzione, ma il fenomeno che accade in Austria e in altri paesi non sta accadendo in Italia, dove non c’è un fenomeno di estremizzazione, perché la destra di Giorgia Meloni è un baluardo contro la destra estrema. Da un lato assicura un governo nazionale stabile, dall’altro nutre una prospettiva dell’Europa di tipo diverso. Se Trump non sarà troppo esigente, la Meloni diventerà il vero leader dell’Europa".